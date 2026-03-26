Карпин объяснил, почему не вызвал на товарищеские матчи Кривцова и Соболева

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и нападающий «Зенита» Александр Соболев не были вызваны в сборную России по футболу на товарищеские матчи, которые пройдут в марте, так как они поздно заявили о себе. Об этом в четверг, 26 марта, заявил главный тренер команды Валерий Карпин.
— Согласен, что Кривцов хорошо провел последние два матча. Соболев тоже два последних матча провел очень прилично. Начали играть они 8 марта, а мы дали уже расширенный вызов. Если они продолжат так же, в июне будут вызваны, — отметил Карпин, его слова передает РИА Новости.
Валерий Карпин также высказался о ситуации с продлением его контракта с Российским футбольным союзом. Нынешнее соглашение истекает только в конце июня 2028 года. На прямой вопрос о возможном продлении договора Карпин дал отрицательный ответ.
До этого он заявил, что готов вернуться поработать в Испанию после завершения его контракта в национальной команде. Карпин добавил, что сейчас не может бросить сборную России в «таком состоянии».