Ученые назвали приправу, которая укрепляет сосуды и снижает холестерин

Биоактивное соединение куркумы под названием куркумин способно укрепить эндотелиальную ткань сосудов, а также может приводить к понижению уровня холестерина. Результаты нового исследования опубликовал научный журнал Nutrients.

Кроме того, куркумин может уменьшить интенсивность окислительного стресса и стимулирует производство оксида азота, критически важного для тонуса сосудов и циркуляции крови. Это, в свою очередь, может снизить шанс развития патологий сердца и сосудов.

Помимо холестерина, куркумин понижает концентрацию триглицеридов. Особенно это помогает людям, страдающим от метаболических расстройств.

Также он обладает противовоспалительным эффектом и понижает интерлейкина-6 и TNF-α, которые активируют воспалительный процесс. Это помогает и при хронических заболеваниях, говорится в материале.

Виноград также является источником полифенолов-антиоксидантов, которые способны снижать уровень плохого холестерина. Также в этой ягоде содержится другое полезное вещество — ресвератрол. Он укрепляет сосуды и расслабляет их стенки. Подробнее об этом рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.