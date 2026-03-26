Ученые назвали приправу, которая укрепляет сосуды и снижает холестерин

Биоактивное соединение куркумы под названием куркумин способно укрепить эндотелиальную ткань сосудов, а также может приводить к понижению уровня холестерина. Результаты нового исследования опубликовал научный журнал Nutrients.
Кроме того, куркумин может уменьшить интенсивность окислительного стресса и стимулирует производство оксида азота, критически важного для тонуса сосудов и циркуляции крови. Это, в свою очередь, может снизить шанс развития патологий сердца и сосудов.
Помимо холестерина, куркумин понижает концентрацию триглицеридов. Особенно это помогает людям, страдающим от метаболических расстройств.
Также он обладает противовоспалительным эффектом и понижает интерлейкина-6 и TNF-α, которые активируют воспалительный процесс. Это помогает и при хронических заболеваниях, говорится в материале.
