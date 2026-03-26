Рубио: Ормузский пролив могут разблокировать уже 27 марта при согласии Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства уже в ближайшие сутки. Об этом он сказал журналистам, отметив, что разблокировка произойдет при условии, что Тегеран «перестанет угрожать мировому судоходству».
Эскалация вокруг Ирана, начавшаяся после ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля и ответных действий Тегерана, привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот маршрут является ключевым для поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, и его перекрытие уже отразилось на уровне экспорта и добычи в регионе.
Ранее KP.RU писал, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил также начало сельскохозяйственного кризиса из-за закрытия Ормузского пролива и дестабилизации на рынке удобрений. По его мнению, блокировка ключевого маршрута поставок в сочетании с проблемами в этой сфере может привести к серьезным последствиям для глобального сельского хозяйства.