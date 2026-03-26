Ученица школы № 2120 Александра Шишкина одержала победу во Всероссийском многоязычном конкурсе молодежных видеопроектов

Ученица школы № 2120 Филимонковского района Александра Шишкина одержала победу во Всероссийском многоязычном конкурсе молодежных видеопроектов «Популяризация исторической правды о Великой Победе и противодействие реабилитации нацизма», организованном РАНХиГС. Она стала единственной школьницей, удостоенной этой награды. 26 марта «Вечерняя Москва» пообщалась с победительницей.
Ее конкурсная работа — видео ролик на английском языке — посвящена мемориалу жертвам холокоста и других преступлений нацистов «Трагедия народов», который находится в Парке Победы. Его автор — народный художник Российской Федерации Зураб Церетели. Кстати, мастер создал этот монумент на собственные средства. В военные годы он был ребенком, пережитые трудности и горе матерей погибших воинов глубоко отпечатались в его памяти. Памятник изображает бесконечную очередь изможденных людей.
После окончания девятого класса Александра Шишкина начала обучение в профильном медиаклассе. В течение года она активно участвовала в разных проектах, посещала марафоны и конкурсы. Всероссийский многоязычный конкурс молодежных видеопроектов о Великой Победе привлек ее внимание своей тематикой.
— Конкурс показался мне весьма интересным и нестандартным, поэтому я решила принять в нем участие, — делится Александра Шишкина.
После долгих размышлений и обсуждения идей с учителями Александра приняла решение сосредоточиться на уникальном аспекте мемориала жертвам холокоста. В процессе подготовки к конкурсу она получила ценную поддержку от своих преподавателей.
Учитель английского языка помог с формулировками, позволяющими точно и корректно изложить мысли на иностранном языке, а преподаватель истории предоставил необходимые сведения о Великой Отечественной войне и о создании монумента.
Александра Шишкина подчеркнула, что для нее было очень важно осветить проблему холокоста и жертв среди мирного населения.
— Когда я увидела тему, связанную с Великой Отечественной войной, первыми на ум приходили памятники полководцам или известным сражениям, а также представление, что война — это прежде всего сражения на передовой. Я же хотела, чтобы мой проект выделялся, затрагивал более сложные и менее заметные аспекты. Поэтому я выбрала монумент «Трагедия народов», который посвящен всемирному холокосту и жертвам среди гражданского населения. Он напоминает нам, что война — это не только битвы, но и неизмеримые потери, страдания и несправедливость по отношению к простым людям.
Одной из сложностей, с которой столкнулась Александра, стала необходимость донести свои мысли на иностранном языке таким образом, чтобы они нашли отклик в душе зрителя. Она стремилась к тому, чтобы ее послание было передано с той же эмоциональной глубиной и точностью, как если бы она выражала его на родном языке. Это требовало не только хорошего владения языком, но и глубокого понимания нюансов перевода смыслов и эмоций.
— Медиакласс дал мне очень многое в плане расширения кругозора, внешкольной активности и новых знакомств. Именно благодаря медиаклассу я узнала об этом конкурсе. Я безмерно благодарна за эту прекрасную возможность проявить себя, — отметила Александра Шишкина.
Всероссийский многоязычный конкурс молодежных видеопроектов, посвященных Великой Победе, ставит перед собой важнейшие задачи: вовлечение молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти, противодействие фальсификации истории и предотвращение реабилитации нацизма. И победа Александры Шишкиной — яркое свидетельство того, что нынешнее молодое поколение активно участвует в этой благородной миссии, используя современные инструменты и технологии для сохранения и передачи исторической правды.
Конкурс собрал участников со всей страны. Они представили видео на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках. Студенты Института транспортной техники и систем управления заняли первое место в номинации «Лучший интернациональный проект» с документальным фильмом «Пока мы помним». Студенты Российского государственного гуманитарного университета получили дипломы победителей и призеров. Команда СНО «Документ. Архив. Дипломатия» РГГУ заняла первое место в тематическом направлении «Преемственность ценностей Великой Отечественной войны и специальной военной операции».
КСТАТИ.
Музей Победы начал прием заявок на Всероссийский конкурс чтецов «Поэзия Победы. 2026». Основная цель конкурса — сохранение и укрепление чувства патриотизма, гордости за свою страну и ее защитников через приобщение к творчеству поэтов-фронтовиков. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно.