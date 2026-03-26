Ученица школы № 2120 Александра Шишкина одержала победу во Всероссийском многоязычном конкурсе молодежных видеопроектов

— Когда я увидела тему, связанную с Великой Отечественной войной, первыми на ум приходили памятники полководцам или известным сражениям, а также представление, что война — это прежде всего сражения на передовой. Я же хотела, чтобы мой проект выделялся, затрагивал более сложные и менее заметные аспекты. Поэтому я выбрала монумент «Трагедия народов», который посвящен всемирному холокосту и жертвам среди гражданского населения. Он напоминает нам, что война — это не только битвы, но и неизмеримые потери, страдания и несправедливость по отношению к простым людям.