Комик Кривец пошутил, что украинцы ездят по Европе на автомобилях без глушителя

Белорусский стендап-комик Павел Кривец, который уехал в Европу, пошутил о живущих в странах Евросоюза украинцах.
По словам артиста, его часто упрекают в том, что он часто шутит про Россию, а про Украину шуток в его исполнении не так много.
— А у меня нет претензий к украинцам. Кроме того, что они по Варшаве (на автомобилях — прим. «ВМ») без глушителей ездят часто, — пошутил Кривец в шоу «Низкие умы», выпуск которого вышел на YouTube.
Телеведущая Татьяна Лазарева* пошутила о том, что европейские страны «загнивают». Поводом для такого заявления стал туалет для животных с надписями на английском и испанском языках, фотографию которого опубликовала артистка.
Ранее перебравшийся из России в Израиль юморист Дмитрий Романов рассказал о получении гражданства еврейского государства. По словам артиста, после вручения паспорта он почувствовал глубокую связь с израильскими гражданами.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.