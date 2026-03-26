В Словакии началось расследование в отношении Фицо по обвинению в госизмене

В Словакии началось проведение расследования в отношении премьер-министра республики Роберта Фицо по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бронислав Грюлинг.
«Полиция начала расследование в отношении Фицо. Месяц назад я подал заявление в полицию против Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
По словам Грюлинга, к его заявлению присоединились как представители партии, так и более 13 тысяч человек. При этом Фицо или представители правоохранительных органов Словакии пока не комментировали эту информацию.
Ранее KP.RU сообщал, что Роберт Фицо заявил об усилении агрессивности оппозиции после покушения на него в 2024 году. Напомним, что в премьер-министра Словакии стреляли после выездного заседания правительства республики в Хандлове.