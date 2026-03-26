Проктолог Смирнова назвала причину возникновения геморроидальных узлов

Геморроидальные узлы или же анальные бахромки обычно возникают в результате обострения наружного геморроя. Проктолог Елена Смирнова рассказала, как бороться с этим симптомом.
По ее словам, единственный способ избавиться от бахромок — удалить их. Однако перед этим важно узнать непосредственную причину их возникновения, поскольку в противном случае растет шанс рецидива осложнения.
— Во время обострения геморроидальные узлы увеличиваются, кожа над ними растягивается, а после уменьшения узлов остаются кожные складки, — пояснила врач.
Помимо обострения наружного геморроя причиной могут стать роды с длительными потугами, анальные трещины, воспалительные процессы в этой области и хронические запоры, из-за которых человек постоянно вынужден тужиться при походе в туалет, говорится в Telegram-канале Смирновой.
