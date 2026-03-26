«Останется в моем сердце»: Алсу сообщила о смерти акушера, принимавшего ее детей

Певица Алсу сообщила о смерти близкого друга, врача акушера-гинеколога Олега Бесса. Он трижды принимал роды у артистки в Соединенных Штатах.
— Это невосполнимая потеря… Он навсегда останется в моем сердце, в моей памяти, в моих молитвах. Мои мысли и вся моя любовь сейчас с его супругой Ириной, с мамой, с детьми… Сил вам пережить эту боль. Светлая память, дорогой Олег… Goodbye Doctor, — написала Алсу на своей странице в социальных сетях.
Она также опубликовала совместные снимки с врачом.
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в 2024 году. В декабре прошлого года она призналась, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. По словам певицы, даже окружающие заметили, что теперь в ней больше света и гармонии.
