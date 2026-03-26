Строительство здания национального центра «Россия» будет вестись по ночам

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возведение нового здания национального центра «Россия» в Москве будет осуществляться только в ночное время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин в четверг дал старт строительству нового здания национального центра «Россия» в Москве. Оно будет расположено рядом с «Экспоцентром», где сейчас размещен национальный центр.
«Мы будем проводить работы только в ночное время, когда метро не будет работать», — отметил Собянин в эфире Первого канала.
По его словам, строители будут ограничены технологическим окном, которое составит всего 2,5 часа. Собянин подчеркнул, что подобные временные рамки «кратно усложняют» реализацию проекта.