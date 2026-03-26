Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство здания национального центра «Россия» будет вестись по ночам

Здание будет расположено рядом с «Экспоцентром».

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возведение нового здания национального центра «Россия» в Москве будет осуществляться только в ночное время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин в четверг дал старт строительству нового здания национального центра «Россия» в Москве. Оно будет расположено рядом с «Экспоцентром», где сейчас размещен национальный центр.

«Мы будем проводить работы только в ночное время, когда метро не будет работать», — отметил Собянин в эфире Первого канала.

По его словам, строители будут ограничены технологическим окном, которое составит всего 2,5 часа. Собянин подчеркнул, что подобные временные рамки «кратно усложняют» реализацию проекта.

