Врач рассказал, какие таблетки опасно смешивать с кофе

Кофе может усилить или изменить свойства некоторых лекарственных средств, поэтому запивать препараты напитками с кофеином не рекомендуется. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» ассистент кафедры клинической фармакологии Антон Сафонов.
— Кофеин — мощный стимулятор центральной нервной системы. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему, — пояснил врач.
Эксперт отдельно подчеркнул, что опасно для здоровья смешивать кофе с сиропами от кашля, антибиотиками, противовоспалительными средствами, а также с успокоительным или снотворным.
Телеканал «Царьград» рассказал, что у большинства здоровых взрослых людей умеренной дозой кофе считается потребление до трех-четырех чашек в день, что не приводит к вымыванию минералов, блокировке витамина D или развитию анемии. Кофеин слегка увеличивает скорость потери кальция (примерно на несколько миллиграммов на каждую чашку), однако это не имеет клинической значимости.