В СК обсудили патриотические кинопоказы в школах

Руководитель управления общественно-политической работы Сергей Петров отметил, что ведомство выходило с инициативами в профильные ведомства об обязательном введении просмотра в школах 100 отечественных фильмов, список которых был сформирован по поручению президента РФ, о рассмотрении возможности внедрения для школьников предмета — истории кинематографа. Он отметил, что в образовательных организациях СК России уже реализуется системный подход, и обучающиеся смотрят фильмы из указанного списка, а затем обсуждают их с педагогами. При этом на общегосударственном уровне пока не выработан механизм обязательного показа таких кинокартин, все нормы имеют лишь рекомендательный характер, а окончательное решение по включению конкретного предложения в школьную программу принимается на уровне местных властей.