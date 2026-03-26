В СК обсудили патриотические кинопоказы в школах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел заседание Совета по культуре, посвященное интеграции отечественного кино в образовательный процесс и проведению патриотических кинопоказов в школах. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России А. И. Бастрыкин провел очередное заседание Совета по культуре при Следственном комитете России, на котором обсуждались вопросы интеграции отечественного кинематографа в образовательный процесс и подготовка к проведению патриотических кинопоказов в школах в целях профилактики преступности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Открывая заседание, Бастрыкин отметил, что необходимо сделать фильмы, раскрывающие героическую историю России и подвиги предков и современников, доступными каждому школьнику и студенту. Участники мероприятия обсудили наиболее острые аспекты, связанные с изменением подходов к культурному просвещению и воспитанию детей и подростков. Упоминалось о разработке соответствующих образовательных программ и методических рекомендаций по проведению таких уроков.
Руководитель управления общественно-политической работы Сергей Петров отметил, что ведомство выходило с инициативами в профильные ведомства об обязательном введении просмотра в школах 100 отечественных фильмов, список которых был сформирован по поручению президента РФ, о рассмотрении возможности внедрения для школьников предмета — истории кинематографа. Он отметил, что в образовательных организациях СК России уже реализуется системный подход, и обучающиеся смотрят фильмы из указанного списка, а затем обсуждают их с педагогами. При этом на общегосударственном уровне пока не выработан механизм обязательного показа таких кинокартин, все нормы имеют лишь рекомендательный характер, а окончательное решение по включению конкретного предложения в школьную программу принимается на уровне местных властей.
По итогам мероприятия глава СК поручил проработать предложения по изменению законодательства для того, чтобы расширить полномочия профильных министерств в части издания указаний, обязательных для исполнения на местном уровне органами системы образования. С учетом того, что значительная часть регулирования деятельности государственных телеканалов осуществляется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Бастрыкин поручил проработать вопрос о включении в состав Совета по культуре при СК России представителей указанного министерства.