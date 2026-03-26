В Московском регионе ночью похолодает до минус 4 градусов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Похолодание до минус 4 градусов ожидается предстоящей ночью в Московском регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«Ночью на фоне облачности с прояснениями столбики термометров в столице покажут от нуля до минус 2 градусов, а по области — от минус 4 до плюс 1 градуса», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в центре столицы заморозков не ожидается: там температура воздуха составит 2−4 градуса выше нуля.
Между тем, днем в пятницу в столичном регионе вновь ожидается по-весеннему теплая погода. «Воздух в Москве прогреется до плюс 12−14 градусов, в Подмосковье — от 11 до 16 градусов тепла, на севере области — от 6 до 11 градусов», — пояснили в Гидрометцентре РФ. Ветер ожидается восточной четверти со скоростью 3−8 м/с.
Синоптики напомнили, что в Москве и области продолжает действовать желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Он связан с возможным образованием местами на дорогах гололедицы в ночные и утренние часы.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в столичном регионе ожидается первый за почти полмесяца дождь. «Предстоящей ночью на фоне облачной с прояснениями погоды по Подмосковью местами не исключен небольшой дождь, в Москве ночью осадков не ожидается», — отмечал собеседник агентства. В субботу, 28 марта, синоптики прогнозируют по региону местами небольшой дождь, при этом на небе должно быть облачно с прояснениями.
Согласно данным наблюдений, последний раз небольшие осадки в виде незамерзающего дождя отмечались на главной московской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, в ночь на 12 марта.