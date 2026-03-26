Трамп заявил, что конфликт на Украине — «не его война»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что конфликт на Украине — это «не его война». Соответствующее заявление он сделал в рамках заседания кабинета министров.
Во время выступления Трамп вспомнил канцлера Германии Фридриха Мерца, который словами «Это не наша война» прокомментировал ситуацию в Иране.
— Украина — тоже не наша война, но мы помогли, — отметил Трамп.
Дональд Трамп призывал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он отметил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.
Однако глава Белого дома встретил целый ряд отказов. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не ответит на призыв Дональда Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив. Также против выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. А глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев емко высказался об этом.
После этого Дональд Трамп назвал союзников страны по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива. Американский лидер отметил, что его удивила такая пассивность европейских лидеров в условиях растущих цен на нефть.