Первые памятные знаки вручили бойцам за участие в СВО от Вологодской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Памятные знаки «За участие в специальной военной операции от Вологодчины» впервые вручены в Вологодской области финалистам образовательной программы «Герои Русского Севера». Власти региона помогут ветеранам в реализации своих сил на гражданской службе и в предпринимательстве, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«Первые памятные знаки “За участие в специальной военной операции от Вологодчины” вручил финалистам программы “Герои Русского Севера”. Участники СВО — наши лучшие люди. Это новая элита страны, о чем неоднократно говорил президент Российской Федерации Владимир Путин», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.
Ветераны доказали делом преданность Родине, продемонстрировали силу характера и готовность брать на себя ответственность. Принципиально важно, чтобы их опыт, воля, интеллект и внутренняя собранность были востребованы на родной земле. «Возможность проявить себя дает программа “Герои Русского Севера” — региональный аналог федеральной инициативы “Время героев”. Это реальный кадровый лифт для участников и ветеранов СВО. Пятеро финалистов проекта избраны главами муниципалитетов Вологодской области. Продолжим помогать нашим лучшим людям реализовывать себя на гражданской службе, в предпринимательском секторе», — отметил руководитель региона.
Воинам и их семьям оказывают меры социальной поддержки — всего их 45. По этому направлению Вологодская область занимает первое место в России. На гуманитарную помощь и социальное сопровождение направили более 11 млрд рублей, из них свыше 8 млрд рублей — непосредственно на помощь бойцам и их близким.
«Памятный знак от Вологодчины — еще одно подтверждение нашей глубокой признательности и уважения тем, кто сражался и сражается за Родину. Это знак народной благодарности за мужество, стойкость и любовь к России. Поблагодарил каждого бойца за службу, характер, верность Отечеству. Новая миссия каждого из них продолжается уже здесь, дома. Она в развитии, в общественной работе, в воспитании молодежи, в созидании и укреплении Русского Севера», — подытожил Филимонов.