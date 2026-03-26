Мадуро был на заседании суда в Нью-Йорке в кандалах на ногах

Мадуро и его жена были захвачены в начале января в ходе операции американских военных и силовых структур в их президентской резиденции в Каракасе и доставлены в Нью-Йорк. Супруги обвиняются в причастности к наркотеррористической деятельности на протяжении более 25 лет и содержатся под стражей в федеральном изоляторе в Бруклине. Все обвинения они полностью отрицают.