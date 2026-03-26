Мадуро был на заседании суда в Нью-Йорке в кандалах на ногах

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел второе заседание в федеральном суде на Манхэттене в оливковой тюремной робе, его ноги были закованы в кандалы, передает корреспондент ТАСС.
Вместе с тем руки Мадуро на время проведения заседания были освобождены от наручников. С момента первого заседания в январе 63-летний лидер боливарианской республики выглядел более худым. В ходе слушаний Мадуро и его жена Силия Флорес пользовались наушниками для перевода и делали себе пометки, президент Венесуэлы периодически общался с адвокатом.
Заседание продолжалось около полутора часов, его центральной темой было препятствие американскими властями оплаты юридических услуг для Мадуро и его жены правительством Венесуэлы. Судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не намерен прекращать дело, как того требует защита на основании нарушения права ответчиков на адвоката по своему выбору. Вместе с тем судья пообещал в скором времени принять решение относительно необходимости обязать американскую администрацию разрешить Венесуэле оплачивать услуги адвокатов для Мадуро и Флорес.
Дата нового заседания пока не назначена.
Мадуро и его жена были захвачены в начале января в ходе операции американских военных и силовых структур в их президентской резиденции в Каракасе и доставлены в Нью-Йорк. Супруги обвиняются в причастности к наркотеррористической деятельности на протяжении более 25 лет и содержатся под стражей в федеральном изоляторе в Бруклине. Все обвинения они полностью отрицают.