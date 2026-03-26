Биолог Ерофеева: пик активность клещей ожидается в мае и июне

В этом году клещи проснулись несколько раньше обычного — причиной этого стала теплая погода, в том числе в южных регионах России. Когда ожидать пик активности кровососущих, сообщила изданию aif.ru кандидат биологических наук Виктория Ерофеева.
— В этом году уже были обращения по поводу укуса клещей, обращения поступают из южных регионов. Но наибольшая активность ожидается в мае и июне, — заявила специалист.
Она рекомендовала уже сейчас использовать репелленты во время прогулки на природе, в парке или в поездке за город. Кроме того, не следует забывать о закрытой одежде и высокой обуви, которые помешают клещу укусить.
Наиболее распространенное в средней полосе заболевание среди тех, что передаются через укус клеща, — это энцефалит, передал RT. Ежегодно в России регистрируют до 6 тысяч случаев этой инфекции, промедление с лечением может привести к инвалидности и летальному исходу.