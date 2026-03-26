Россиян предостерегли от народных методов лечения насморка

Попытки вылечить насморк, особенно у ребенка, с помощью народных методов, может обернуться тяжелыми последствиями. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» детский отоларинголог Алигусейн Алиев.
— Различные масла и растительные экстракты способны вызывать раздражение слизистой, отек и даже ожог. Кроме того, они могут нарушать естественное очищение носовой полости, — пояснил медик.
Врач подчеркнул, что увлекаться препаратами из аптеки также не следует. Например, сосудосуживающие капли дают быстрый эффект, но при применении дольше 5−7 дней могут вызывать привыкание и приводить к медикаментозному риниту.
Телеканал «Царьград» отметил, что неправильное промывание носа также представляет опасность. Использование водопроводной или морской воды, а также чрезмерное промывание гипертоническим раствором может вызвать отит или риносинусит.