Россиян предостерегли от народных методов лечения насморка

Лор Алиев: лечение насморка народными методами может спровоцировать отек и ожог.

Источник: Комсомольская правда

Попытки вылечить насморк, особенно у ребенка, с помощью народных методов, может обернуться тяжелыми последствиями. Об этом предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» детский отоларинголог Алигусейн Алиев.

— Различные масла и растительные экстракты способны вызывать раздражение слизистой, отек и даже ожог. Кроме того, они могут нарушать естественное очищение носовой полости, — пояснил медик.

Врач подчеркнул, что увлекаться препаратами из аптеки также не следует. Например, сосудосуживающие капли дают быстрый эффект, но при применении дольше 5−7 дней могут вызывать привыкание и приводить к медикаментозному риниту.

Телеканал «Царьград» отметил, что неправильное промывание носа также представляет опасность. Использование водопроводной или морской воды, а также чрезмерное промывание гипертоническим раствором может вызвать отит или риносинусит.