Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии началось расследование по обвинению Фицо в госизмене

В Словакии инициировали расследование против премьер-министра страны Роберта Фицо по обвинению политика в государственной измене. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бронислав Грюлинг.

В Словакии инициировали расследование против премьер-министра страны Роберта Фицо по обвинению политика в государственной измене. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бронислав Грюлинг.

— Полиция начала расследование в отношении Фицо. Месяц назад я подал заявление в полицию против Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях, — говорится в публикации оппозиционера в социальных сетях.

Грюлинг утверждает, что к нему присоединились свыше 13 тысяч человек помимо представителей его партии. Однако сам словацкий премьер или представители правоохранительных органов страны эту информацию пока не комментировали.

15 мая исполнится два года с момента покушения на убийство Фицо. В тот день стрелявшим оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. После задержания он признался, что был против действий кабмина, направленных на ограничение свободы СМИ.

Сам Фицо рассказывал, что не верит в то, что покушение на него было совершено «одиноким сумасшедшим», и считает его активистом оппозиции. Он также рассказал о своем отношении к мужчине. Премьер еще летом прошлого года отметил, что нападение причинило серьезный ущерб его здоровью, повторные операции принесли много боли и страданий.

