«Никогда больше»: фигурист Малинин высказался о провале на Олимпиаде

Фигурист Илья Малинин, выступающий за Соединенные Штаты, после неудачи на прошедших в Италии зимних Олимпийских играх признался, что «принимает все, как есть».
— Конечно, я много думаю о произошедшем, но также вспоминаю и хорошие моменты, потому что на Олимпиаде было очень весело. Честно говоря, это был такой нереальный опыт, что, думаю, я никогда больше такого не переживу, — передает слова Малинина Golden Skate на своей странице в социальной сети X.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что Илья Малинин расфокусировался в атмосфере Олимпийских игр — 2026, что стало причиной его неудачи в индивидуальном турнире.
26 марта Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026, который проходит в Праге. В его выступление вошли: четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп. При этом ранее сам Малинин говорил, что после Олимпиады, где он занял только восьмое место в индивидуальном прокате, хотел бы победить на чемпионате мира.