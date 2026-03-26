В Петербурге второй день подряд побиты температурные рекорды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сразу два погодных рекорда установлены в Санкт-Петербурге 26 марта. Ночь побила рекорд не только для этих суток, но и для марта в целом, а среднесуточная температура перекрыла предыдущий максимум 1938 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«Ночь в Санкт-Петербурге стала самой теплой за весь ряд наблюдений, температура в центре города не понизилась ниже плюс 8,1 градуса, а предыдущий рекорд плюс 7,5 градуса был в 1938 году, — отметил Колесов. — Ночная температура 26 марта этого года вообще стала абсолютным рекордом в Санкт-Петербурге не только этой ночи, но и всего марта в целом, за весь ряд инструментальных наблюдений в городе».
Максимальная температура воздуха достигла отметки плюс 12,8 градуса, но это оказалось ниже рекорда дня — плюс 13,4 градуса, который был отмечен в 1938 году.
«За счет самой теплой ночи и очень теплого дня средняя температура суток в Санкт-Петербурге тоже стала рекордной для 26 марта. Среднесуточная температура воздуха составила плюс 10,6 градуса, перекрыв предыдущий рекорд плюс 9,5 градуса все того же 1938 года», — указал синоптик.
Две температуры — ночная и средняя за сутки — стали самыми высокими в этом марте. Кроме того, 26 марта стало самым теплым днем с начала года, добавил Колесов.
Ранее синоптик отмечал, что нынешний март «неудержимо идет к самому теплому месяцу за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге». Пока что это «звание» остается за мартом 2007 года с температурой месяца плюс 3,6 градуса.