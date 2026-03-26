Гросси выразил обеспокоенность из-за ударов в районе АЭС «Бушер»

Власти Ирана сообщили о попадании одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер» вечером 17 марта. Тогда специалисты не зафиксировали материального и технического ущерба. Впоследствии, 24 марта, появилась информация, что Израиль и США нанесли новый удар. Снаряд упал на территории АЭС «Бушер», станция не пострадала.