Гросси выразил обеспокоенность из-за ударов в районе АЭС «Бушер»

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность на фоне данных об ударах в районе иранской атомной электростанции «Бушер».
«Учитывая, что это действующая атомная электростанция с большим количеством ядерного материала, генеральный директор Гросси предупреждает, что повреждение объекта может привести к крупной радиологической аварии», — сказано в заявлении МАГАТЭ, которое опубликовано в соцсети.
Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности и указал на важность соблюдения основных принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта.
Атомная электростания «Бушер» расположена около одноименного города. Она является первой АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке.
Власти Ирана сообщили о попадании одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер» вечером 17 марта. Тогда специалисты не зафиксировали материального и технического ущерба. Впоследствии, 24 марта, появилась информация, что Израиль и США нанесли новый удар. Снаряд упал на территории АЭС «Бушер», станция не пострадала.