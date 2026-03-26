Nature: собака стала другом человека на 5 тысяч лет раньше, чем считалось

Собаки стали жить рядом с людьми минимум 15 тысяч лет назад, что примерно на 5 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Музея естественной истории, результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Nature.
Ученых подтолкнул к этой мысли анализ части челюстной кости, найденной в пещере Гофа в графстве Сомерсет (Англия). Генетические исследования показали, что она принадлежала одной из древнейших известных домашних собак.
Кость обнаружили еще в 1920-х годах, но она десятилетия, находясь в музейной коллекции, считалась обычным археологическим образцом. Только недавно ученые все же решили проверить предположение о том, что останки могут принадлежать собаке, и сделали анализ ДНК.
Исследователи сравнили полученные результаты с характеристиками древних образцов из других регионов, установив, что ранние собаки распространялись по европейскому континенту вместе с людьми уже в конце последнего ледникового периода. Кроме того, еще один химический анализ показал, что люди и собаки, похоже, питались одной и той же пищей, что говорит о тесных связях между ними в те времена.
Считается, что первые собаки произошли от серых волков, которые стали проживать рядом с человеческими стоянками и постепенно привыкать к людям. Результаты нового исследования указывают на то, что этот процесс начался намного раньше, чем предполагалось.
