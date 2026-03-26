В ЛНР по нацпроекту доставили четыре лесопатрульных комплекса

Цель национального проекта «Экологическое благополучие» — сохранение и восстановление окружающей среды в России, в том числе за счет мероприятий по лесовосстановлению. К 2030 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить 112%.