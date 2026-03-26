В ЛНР по нацпроекту доставили четыре лесопатрульных комплекса

ЛУГАНСК, 26 марта. /ТАСС/. Луганская Народная Республика получила четыре лесопатрульных комплекса по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня парк лесопожарной техники региона пополнился четырьмя новыми лесопатрульными комплексами. Эти машины, приобретенные в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”, будут направлены в наши лесоохотничьи хозяйства для охраны лесов от пожаров», — написал он в своем Telegram-канале.
Пасечник уточнил, что всего за два года реализации нацпроекта для лесничеств ЛНР было закуплено 11 единиц спецтехники. В 2026 году регион получит еще три трактора.
Цель национального проекта «Экологическое благополучие» — сохранение и восстановление окружающей среды в России, в том числе за счет мероприятий по лесовосстановлению. К 2030 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить 112%.