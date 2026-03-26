В ЛНР по нацпроекту доставили четыре лесопатрульных комплекса

Всего за два года реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» для лесничеств региона было закуплено 11 единиц спецтехники, отметил глава республики Леонид Пасечник.

ЛУГАНСК, 26 марта. /ТАСС/. Луганская Народная Республика получила четыре лесопатрульных комплекса по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня парк лесопожарной техники региона пополнился четырьмя новыми лесопатрульными комплексами. Эти машины, приобретенные в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”, будут направлены в наши лесоохотничьи хозяйства для охраны лесов от пожаров», — написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что всего за два года реализации нацпроекта для лесничеств ЛНР было закуплено 11 единиц спецтехники. В 2026 году регион получит еще три трактора.

Цель национального проекта «Экологическое благополучие» — сохранение и восстановление окружающей среды в России, в том числе за счет мероприятий по лесовосстановлению. К 2030 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составить 112%.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше