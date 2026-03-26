Невролог раскрыла порядок действий при судорогах у ребенка

Невролог Бутенко: при судорогах ребенка нужно уложить на бок не разжимая челюсти.

Источник: Комсомольская правда

Судороги у ребенка не всегда свидетельствуют об эпилепсии, поэтому, однако, в любом случае, родителям необходимо вызвать скорую помощь. Чем помочь малышу в ожидании врачей, рассказала «РИАМО» детский невролог Ольга Бутенко.

— Надо обеспечить безопасность ребенка: убрать рядом твердые и острые предметы. Если ребенок стоял или сидел, аккуратно уложить его на бок — это лучшее положение, чтобы слюна свободно вытекала и не было риска аспирации при рвоте, — отметила медик.

Врач подчеркнула, что ни в коем случае нельзя пытаться разжимать челюсть — такие действия могут привести к травмам. Также не следует держать ребенка — это не поможет остановить приступ.

Тем временем доктора назвали факторы, которые могут провоцировать эпилептические приступы. В их числе недосып, употребление алкоголя и сбой в приёме лекарств, сообщил RT.