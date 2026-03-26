Агроном рассказал, как ухаживать за газоном после зимы

Первый месяц весны подходит к концу, а значит наступает активное время для дачников. Если снег уже растаял, то самое время заняться газоном. Как привести его в порядок после холодов, сообщил aif.ru агроном Павел Лагута.
— Один из первых этапов ухода — прочёсывание травостоя. Газон тщательно вычёсывают граблями с острыми зубьями. Эту процедуру проводят в нескольких направлениях, чтобы удалить всю сухую траву и улучшить доступ воздуха к корням, — рассказал эксперт.
По словам агронома, после очистки траву необходимо подкормить. Восстановить силы газону помогут азотные удобрения, повторять процедуру рекомендуется каждые две недели до полного восстановления.
Газета «Известия» рассказала, что декоративный газон требует особого ухода: нужно постоянно подравнивать и нельзя по нему ходить. Специальный газон может быть спортивным или детским: требует тщательного ухода, но предназначен для защиты. А универсальному газону не нужно особого ухода: он хорошо выглядит как в скошенном, так и в неухоженном состоянии.