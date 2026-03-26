Иран конфискует имущество футболиста Азмуна из‑за поддержки Израиля и США

Власти Ирана намерены конфисковать имущество футболиста Сердара Азмуна, известного по выступлениям за «Зенит» и «Рубин», по обвинению в «пособничестве противнику».

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана намерены конфисковать имущество футболиста Сердара Азмуна, известного по выступлениям за «Зенит» и «Рубин», по обвинению в «пособничестве противнику», передает иранское агентство Fars.

Азмун, ныне выступающий за дубайский клуб «Аль‑Ахли», включён в список из 16 человек, чьё имущество подлежит аресту и конфискации в пользу государства. Решение принято прокуратурой иранской провинции Голестан.

Все фигуранты списка, как утверждают следственные органы, проживают за пределами Ирана и подозреваются в действиях, расцениваемых как поддержка Израиля и США. Конкретные обстоятельства обвинений не раскрываются.

Кроме Азмуна, по тому же обвинению будет изъято имущество иранского музыканта, композитора и продюсера Мохсена Йегане.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше