Иран конфискует имущество футболиста Азмуна из‑за поддержки Израиля и США

Азмун, ныне выступающий за дубайский клуб «Аль‑Ахли», включён в список из 16 человек, чьё имущество подлежит аресту и конфискации в пользу государства. Решение принято прокуратурой иранской провинции Голестан.
Кроме Азмуна, по тому же обвинению будет изъято имущество иранского музыканта, композитора и продюсера Мохсена Йегане.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше