Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Документальный фильм «Емельяненко» режиссера Валерии Гай Германики о российском бойце смешанного стиля (MMA) Александре Емельяненко стал обладателем гран-при международного фестиваля документального кино «Неизвестная Россия», церемония закрытия которого прошла в кинотеатре «Художественный» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
«Фильм “Емельяненко” начал свою жизнь, и для меня важно, что его не боятся, что он откликается у зрителей и побуждает смотреть в глубину человека — даже если она пугает, находя в этом прекрасное. Я приглашаю всех на премьеру 7 апреля и надеюсь, что у фильма будет по-настоящему народный прокат», — сказала со сцены режиссер Валерия Гай Германика.
Фестиваль, проходивший с 19 по 26 марта, завершился вручением наград в семи номинациях. Помимо главного приза, жюри отметило ряд картин, посвященных истории, культуре, науке и современным героям. В номинации «Открываем Россию заново» победителем стал фильм «Лес. Хранитель жизни», также удостоенный специального приза Русского географического общества. Приз зрительского жюри в этой категории вручила Елена Кипер — награды удостоен фильм «Краснокнижник». В категории «Производственно-технологическое кино» главный приз присужден фильму «Капелька». Победителя зрительского жюри — фильм «Шахта. Работа на глубине 400 метров под землей» в видеообращении назвал писатель Александр Цыпкин.
Лучшим фильмом в номинации «История» признана картина «Черкашины. Перформанс Перестройки». Победителя зрительского жюри — фильм «Сиреневый ветер Параджанова» — объявил в видеообращении заслуженный артист России Евгений Маргулис. В номинации «Научно-популярное кино» победителем стал фильм «Котлован». Зрительский приз за фильм «Наука о жизни» был вручен при участии Александра Пушного, а победителя объявил в видеообращении Сергей Малоземов. В категории «Характер» главный приз получил фильм «Сказка про Жилабыла». Победителя зрительского жюри — фильм «Бесконечный день Владимира Каляева» в видеообращении назвал заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.
В номинации «Этнокультура» победу одержал фильм «Жизнь продолжается». Победителя зрительского жюри — фильм «Там, где живут ласточки». Эта же картина также получила специальный приз «Москино». В заключительной номинации «Душа России» лучшим фильмом признана картина «Снабжая жизнью». Победителя зрительского жюри — фильм «Хрупкое счастье» в видеообращении назвал народный артист России Юрий Стоянов. Специальный приз «Газпром-Медиа Холдинга» получил фильм «Наше хрупкое счастье».
Неожиданным решением в финале церемонии генеральный директор НТВ Алексей Земский объявил второго победителя фестиваля — фильм «Лес. Хранитель жизни» режиссеров Ирины Шапман и Владислава Гришина.
О фестивале.
Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» проходит ежегодно в Москве с 2024 года. В этом году он впервые получил международный статус: в конкурсной программе представлены фильмы не только из России, но и из Кыргызстана, Казахстана, Армении, Франции и других стран. На участие в фестивале было подано более 700 заявок из свыше чем 60 регионов России — от Калининграда до Камчатки.
Показы проходили в кинотеатрах «Октябрь» и «Художественный», где зрители могли увидеть как конкурсные, так и внеконкурсные фильмы, посвященные человеческим судьбам, исторической памяти и культурному наследию. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля состоялась деловая программа с участием представителей индустрии, онлайн-платформ и телеканалов, где обсуждались перспективы развития документального кино.
Организаторами фестиваля выступают Ассоциация продюсеров зрительского документального и корпоративного кино, телекомпания НТВ, медиахолдинг ВГТРК, АНО «Москино» и Русское географическое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
