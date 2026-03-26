Лавров: Агрессия США против Ирана называет вопросы к американской дипмиссии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что агрессия США в отношении Ирана в момент переговоров по Ближнему Востоку вызывает вопросы к американской дипмиссии. Слова министра приводит пресс-служба российского ведомства.
«Был процесс переговоров и в июне 2025 г., и в феврале 2026 г. И удары без объявления войны, без каких-либо причин произошли в разгар этих переговоров. Ещё раз упомяну, что это у многих вызывает вопросы по отношению к той роли, которую играют американские переговорщики», — отметил Лавров.
По словам главы МИД, Вашингтон подставил своих арабских союзников, начав агрессию против Тегерана. Пренебрежение президента США Дональда Трампа к международному праву, как отметил Лавров, также не вызывает одобрения.
Министр подчеркнул, что Россия неоднократно посылала США сигналы о необходимости начать диалог для решения проблем, связанных с Ближним Востоком.