В МИД Турции назвали нападение на танкер Altura нарушением международного права

Представитель МИД Турции Кечели: Нападение на танкер Altura нарушает международное право.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что атака на танкер Altura в акватории Черного моря является угрозой судоходства, а также нарушением международного права. Соответствующее заявление сделал официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

Политик отметил, что именно Турция является оператором атакованного судна, которое шло под флагом Сьерра-Леоне. По его данным, танкер перевозил сырую нефть.

«Это и подобные нападения, происходящие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море и нарушающие международное право, представляют серьезную угрозу для жизни, имущества, судоходства и экологической безопасности в регионе», — заявил Кечели.

Представитель дипведомства добавил, что его страна оставляет за собой право принимать решения, которые будут необходимы для защиты международного права и интересов Турции в области экономики.

Кечели также добавил, что специалисты приступили к расследованию инцидента.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, несколько дронов ударили по турецкому танкеру, который перевозил порядка 140 тысяч тонн нефти. Неизвестные БПЛА атаковали судно в 15 милях от Босфорского пролива. Сообщается, что из-за атаки произошел взрыв, повреждены мостик и машинное отделение.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше