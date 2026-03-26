В МИД Турции назвали нападение на танкер Altura нарушением международного права

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что атака на танкер Altura в акватории Черного моря является угрозой судоходства, а также нарушением международного права. Соответствующее заявление сделал официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.
Политик отметил, что именно Турция является оператором атакованного судна, которое шло под флагом Сьерра-Леоне. По его данным, танкер перевозил сырую нефть.
«Это и подобные нападения, происходящие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море и нарушающие международное право, представляют серьезную угрозу для жизни, имущества, судоходства и экологической безопасности в регионе», — заявил Кечели.
Представитель дипведомства добавил, что его страна оставляет за собой право принимать решения, которые будут необходимы для защиты международного права и интересов Турции в области экономики.
Кечели также добавил, что специалисты приступили к расследованию инцидента.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, несколько дронов ударили по турецкому танкеру, который перевозил порядка 140 тысяч тонн нефти. Неизвестные БПЛА атаковали судно в 15 милях от Босфорского пролива. Сообщается, что из-за атаки произошел взрыв, повреждены мостик и машинное отделение.