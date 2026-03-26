Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна заявила о необходимости диалога России и США

Члены Конгресса США и Госдумы России обсудили двусторонние отношения и достижение мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна заявила о необходимости диалога между США и Россией, которые являются двумя ядерными державами. Об этом она высказалась по итогам встречи с делегацией Государственной думы РФ.

«Как представители двух крупнейших ядерных держав мы обязаны обеспечить нашим гражданам открытый диалог, обмен идеями и поддержание каналов коммуникации», — написала Луна в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам конгрессвумен, сегодня члены Конгресса США встретились с депутатами Госдумы впервые почти за четверть века. Представители стран обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также мир на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Анна Паулина Луна заявила о специальной кампании в США, которая ведется с целью разрушения отношений с Россией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше