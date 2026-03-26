Конгрессвумен Луна заявила о необходимости диалога России и США

Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна заявила о необходимости диалога между США и Россией, которые являются двумя ядерными державами. Об этом она высказалась по итогам встречи с делегацией Государственной думы РФ.
«Как представители двух крупнейших ядерных держав мы обязаны обеспечить нашим гражданам открытый диалог, обмен идеями и поддержание каналов коммуникации», — написала Луна в личном аккаунте в социальной сети X.
По словам конгрессвумен, сегодня члены Конгресса США встретились с депутатами Госдумы впервые почти за четверть века. Представители стран обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также мир на Украине.
