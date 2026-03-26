В Москве вручили статуэтки IV Премии Художественного театра

В МХТ им. А. П. Чехова в четвертый раз торжественно вручили Премию Художественного театра молодым деятелям культуры.
Открыл торжественную церемонию худрук театра Константин Хабенский, сообщив зрителям, что в этот раз Премия посвящается учителям — людям, без которых ни в опере, ни в балете, ни в драмтеатре, ни в музыке никто ничего не добился бы.
Премия вручается в 9 номинациях, из них две — специальные. Отдельным призом — «Без комментариев» — по сложившейся традиции награждается человек вне зависимости от возраста и профессии. И ожидаемо, что в этот раз его получил педагог Олег Львович Кудряшов, которому 29 марта исполнится 88 лет. Среди его учеников — десятки заслуженных и народных артистов. Но сам он посвятил награду своему учителю — Марии Осиповне Кнебель.
Еще одна спецноминация — «Зачет». Здесь на приз могут претендовать только студенты Школы-студии МХАТ. В этот раз статуэтку (уменьшенная копия горельефа «Пловец», украшающего вход в Художественный театр) вручили без пяти минут продюсеру — 24-летней пятикурснице Екатерине Балашовой.
В номинации «Опера» награда заслуженно ушла 32-летней Екатерине Лукаш (меццо-сопрано), исполнившей партию Иоанны д`Арк в «Орлеанской деве» Чайковского (МАМТ).
25-летний Игорь Поддубняк выиграл соревнование в категории «Балет». Он — исполнитель партии Конюшего и Спальника в щедринском «Коньке-Горбунке» (Большой театр).
За роман «Крууга» (номинация «Литература») памятной статуэтки Премии удостоена 35-летняя Анна Лужбина.
В «Классической музыке» победил 33-летний скрипач Даниил Коган — исполнитель Скрипичного концерта В. Горлинского в Концертном зале им. Чайковского.
В номинации «Современная академическая музыка», где соревновались только композиторы, награды удостоился 23-летний Никифор Яковлев за сочинение «Ытаа» (Заплачь) для тенора и ансамбля, представленное в Камерном зале Московской филармонии.
35-летний режиссер Дарья Лебедева, снявшая картину «Сводишь с ума» завоевала приз в номинации «Кино».
В последней катеории — «Театр» — статуэтка досталась 33-летнему режиссеру и автору инсценировки спектакля «Идиоты» (по Достоевскому) Сергею Волкову, который он поставил на Малой сцене МХТ им. А. П. Чехова и сам феерически сыграл князя Мышкина. Сергей признался, что планов у него много, но говорить о них пока рано.