Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии. Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии», — сказал он в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии.

Глава государства поздравил также ветеранов ОМОН, СОБР, других подразделений МВД и ветеранов внутренних войск, которые десять лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии.

«Желаю вам здоровья и успехов. С праздником!» — добавил Путин.

Как отметил российский лидер, росгвардейцы работают профессионально и ответственно по всем направлениям.

«В числе ваших основных задач — борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых режимных объектов, государственный контроль оборота оружия», — пояснил он.

Кроме того президент указал на героизм сотрудников, находящихся в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что бойцы сражаются умело и бесстрашно.

День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. Праздник установили указом президента от 16 января 2017 года.