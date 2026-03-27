Нарушения в области продажи антисептиков снизились в 12 раз

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Маркировка помогла снизить количество нарушений в области продажи антисептиков и дезинфицирующих средств в 12 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С 1 сентября 2023 года антисептики стали подлежать обязательной маркировке, а с 1 марта 2025 года введена маркировка дезинфицирующих средств. В 2025 году Роспотребнадзором была проведена профилактика и мероприятия по контролю в более чем 9 тыс. магазинах, реализующих указанную продукцию с нарушениями. Принятые меры привели к сокращению количества нарушений в 12 раз, а доля магазинов, работающих в 2026 году без нарушений, выросла до 96%. Еще год назад их было менее половины», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по данным системы маркировки, 97,7% указанной продукции производится на территории России. Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг деятельности участников оборота маркированной продукции и ежедневно принимает меры контроля и профилактики в отношении нарушителей. Особое внимание уделяется контролю качества и безопасности продукции, в результате чего менее чем за 2 года была предотвращена реализация населению 5,5 млн единиц небезопасных и нелегальных антисептиков и дезинфицирующих средств.
Роспотребнадзор также сообщил, что производством антисептиков и дезинфицирующих средств на территории Российской Федерации занимаются чуть более 350 производителей, а реализация продукции происходит через торговые объекты 15,6 тыс. розничных продавцов.