Нарушения в области продажи антисептиков снизились в 12 раз

«С 1 сентября 2023 года антисептики стали подлежать обязательной маркировке, а с 1 марта 2025 года введена маркировка дезинфицирующих средств. В 2025 году Роспотребнадзором была проведена профилактика и мероприятия по контролю в более чем 9 тыс. магазинах, реализующих указанную продукцию с нарушениями. Принятые меры привели к сокращению количества нарушений в 12 раз, а доля магазинов, работающих в 2026 году без нарушений, выросла до 96%. Еще год назад их было менее половины», — говорится в сообщении.