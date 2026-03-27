Путин отметил уникальный опыт Росгвардии в борьбе с современными угрозами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил уникальный опыт Росгвардии в противодействии современным угрозам, профессионализм в борьбе с терроризмом, охране режимных объектов и контролю оборота оружия.
День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года, отмечается 27 марта.
«В числе ваших основных задач — борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых режимных объектов, государственный контроль оборота оружия», — сказал Путин в поздравлении с Днем войск национальной гвардии.
Он отметил, что по всем перечисленным направлениям идет профессиональная, ответственная работа. При этом также наращиваются оперативно-служебные возможности, накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам Росгвардии.