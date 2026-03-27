Театр «Зазеркалье» покажет оперу Геннадия Банщикова «Маскарад времен Екатерины»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Детский музыкальный театр «Зазеркалье» покажет премьеру исторической оперы петербургского композитора Геннадия Банщикова "Маскарад времен Екатерины'. Ее первый показ, приуроченный ко Дню театра, повествует о жизни и творческой судьбе первого актера России Федора Волкова, сообщили в пресс-службе театра.
«В фокусе действия — удивительная судьба выдающейся личности, Федора Волкова, основателя первого в России профессионального театра, и вечная, всегда острая тема: художник и власть. Блистательные и трагические повороты судьбы Федора Волкова переплетаются с историческими событиями, связанными с борьбой за престол в 50−60-х годах XVIII века», — рассказали в пресс-службе.
Актер, поэт, музыкант, сыгравший за свою недолгую жизнь более 60 ролей, устроитель грандиозного коронационного маскарада «Торжествующая Минерва», он стал участником дворцового переворота и выступил на сцене исторического театра рядом с «веселой царицей Елисавет», несчастным и странным Петром lll и Екатериной Великой. Либретто на этот исторический сюжет написала Альбина Шульгина при участии Виталия Гордиенко.
Действие разворачивается на фоне маскарада — популярного увеселения в дворцовой жизни того времени. В спектакле это маскарад-фантасмагория. Причудливым образом в драматургии оперы сплетаются политические коллизии, события из жизни русских императриц, их мужей и фаворитов, а также первых «актиоров» — Федора Волкова, Якова Шумского, Ивана Дмитревского, их отношения с властью и единственной любовью их жизни — Мельпоменой.
Постановщиками спектакля выступили народные артисты России художественный руководитель театра Александр Петров и главный дирижер Павел Бубельников. Атмосферу маскарада тех времен воссоздал сценограф Эмиль Капелюш.
Премьере будет предшествовать общедоступная лекция «Федор Волков: родоначальник русского театра, политический авантюрист, благородный театральный герой, актер, человек-легенда». О его судьбе расскажет театровед, научный сотрудник Музея театрального и музыкального искусства Дарья Рыбакова.