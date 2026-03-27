Фигуристы Хазе и Володин выиграли чемпионат мира в парах

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, третье — канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо.

ПРАГА, 27 марта. /ТАСС/. Представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин стали победителями чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Праге.

По итогам короткой и произвольной программ Хазе и Володин набрали 228,33 балла. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (218,41). Тройку лидеров замкнули канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (216,09).

Хазе и Володину по 26 лет, они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2026 года. Также на их счету серебро (2025) и бронза (2024) чемпионатов мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 28 марта. Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине. Исключение было сделано перед Олимпийскими играми, до отбора на которые были допущены по одному атлету в одиночных соревнованиях среди мужчин и женщин.