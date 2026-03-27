Календарь на 27 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

27 марта деятели и поклонники сценического искусства празднуют Всемирный день театра. В России профессиональный праздник у машинистов поездов и представителей войск национальной гвардии. Ценители крепких напитков сегодня могут поднять бокалы в честь Международного дня виски. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 27 марта.
* ~Всемирный день театра~
История театра берет начало в глубокой древности с первобытных обрядов и ритуалов. Из мистерий и празднеств родился зрелищный вид искусства, роль которого в мировой культуре трудно переоценить. Всемирный день театра отмечается с 1961 года по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО.
В честь праздника проводятся фестивали, выставки, творческие встречи с актерами и режиссерами и церемонии награждения деятелей сцены. В этом году впервые пройдет Всероссийская акция «Ночь театрального искусства». В Москве состоится традиционная «Ночь театров».
* ~День войск национальный гвардии РФ~
Военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал Росгвардии сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. Он отмечается с 2017 года и сохраняет преемственность с Днем внутренних войск МВД России, который праздновали в этот день ранее.
Дата исторически связана с указом Александра I о создании Инспекции внутренней стражи — предшественницы современных войск правопорядка. Он был подписан императором в 1811 году. Решение положило начало формированию воинских подразделений, отвечающих за «охранение тишины и спокойствия в государстве».
В праздник проходят торжественные церемонии, возложение венков к памятнику Александру I в Александровском саду в Москве, а также к мемориалам и могилам бойцов, погибших при выполнении служебного долга. Отличившимся военнослужащим вручают государственные и ведомственные награды, присваивают очередные звания.
* ~День машиниста в России~
Этот праздник, который отмечают в последнюю пятницу марта, появился в системе РЖД недавно — в 2023 году. С инициативой выступили делегаты V слета машинистов.
Первым машинистом в России принято считать профессора Франца Антона фон Герстнера — именно он управлял паровозом на открытии Царскосельской железной дороги в 1837 году. Сегодня на российских магистралях трудятся свыше 150 тысяч машинистов и их помощников.
* ~Международный день нефролога~
Сегодня профессиональный праздник у специалистов, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек. Первые описания почечных болезней встречались еще в трудах Гиппократа и древнеегипетских папирусах. Но в отдельную специальность нефрология выделилась только в 1960-х годах.
В современном мире заболевания почек занимают шестое место по уровню смертности — по данным ВОЗ, от них страдают более 850 миллионов человек, в России — свыше 15 миллионов. У праздника нет официального статуса, но его широко отмечают в медицинском сообществе.
* ~Международный день виски~
У этого напитка богатая история. Слово «виски» происходит от гэльского uisge beatha — ~ «вода жизни»~. Так шотландские монахи в XV веке назвали дистиллят, который они получали из ячменя. По легенде, технология перегонки была заимствована у европейских алхимиков, но именно на Британских островах напиток обрел свой характер. В Шотландии виски делают из ячменя и сушат солод над торфяным дымом — это придает напитку знаменитый привкус. В Ирландии виски перегоняют трижды, делая его более мягким. Позже традицию подхватили в Америке и Японии, где появились свои школы приготовления напитка. В Международный день виски ценители проводят дегустации, посещают виски-бары и мастер-классы, а производители устраивают специальные мероприятия.
Какие праздники отмечаются 27 марта в других странах.
Праздник цветения сакуры — Япония. Сакура — главный культурный символ Японии, олицетворяющий быстротечность, хрупкость и красоту. Она расцветает во второй половине марта. Согласно прогнозам, в 2026 году фаза полного цветения (манкай) в Токио приходится как раз на 27 марта. Чтобы полюбоваться уникальным явлением, в Японию съезжаются тысячи туристов.
День виагры — США. В этот день в 1998 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило выпуск препарата «Виагра» для лечения эректильной дисфункции. Событие стало революционным в медицине и дало повод для неофициального праздника.
Национальный день терьера — Великобритания. Праздник объединяет любителей этой группы пород и рассказывает о знаменитых терьерах — от героев войны до кинозвезд. Дата выбрана не случайно: в списке Кеннел-клуба 27 признанных пород терьеров.
Завершение недели древнеиндийского эпоса «Рамаяна» — Индия. В конце марта в Индии завершаются торжества, посвященные одному из величайших древнеиндийских эпосов — «Рамаяна». Празднование длится девять дней и символизирует победу добра над злом. В эти дни проводятся театрализованные представления, которые иллюстрируют ключевые эпизоды жизни царевича Рамы.
Религиозные праздники 27 марта.
* День иконы Божией Матери Феодоровская.
Согласно преданию, Феодоровскую икону Богородицы написал апостол Лука. Ее история неразрывно связана с Россией. 27 марта 1613 года именно перед этим образом призвали на царство Михаила Федоровича — первого государя из династии Романовых. С тех пор икона стала родовой святыней царской семьи. В память о том событии и был установлен праздник.
Позже возникла традиция: когда немецкие принцессы выходили замуж за русских великих князей и принимали православие, они получали отчество Федоровна — в честь Феодоровской иконы.
* День памяти преподобного Венедикта Нурсийского.
Святой Венедикт (в латинской традиции — Бенедикт) родился в итальянском городе Нурсия в 480 году. Родители отправили его учиться в Рим, но юношу удручала безнравственная жизнь большого города. Тогда он решил посвятить себя монашеству. Со временем вокруг него собрались ученики. В 529 году Венедикт основал на горе Кассино первый в Европе монастырский орден — орден бенедиктинцев. Составленный им устав стал образцом для западного монашества.
Преподобный Венедикт почитается как католической, так и православной церковью. В России его вспоминают сегодня, а на Западе — 21 марта и 11 июля. Святой считается небесным покровителем Европы.
Народные праздники и приметы 27 марта.
* Венедиктов день, или Скотник.
Церковь в этот день чтит память преподобного Венедикта Нурсийского. А в народе праздник получил название «Скотник» — в этот день особое внимание уделяли домашней скотине. Крестьяне верили, что в это время животные обретают магическую силу. Можно нашептать на ухо корове или лошади заветное желание — и оно обязательно сбудется. Было принято тщательно почистить хлев и конюшни, привести в порядок сбрую. Ходила поговорка: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Чтобы уберечь скот от порчи, наши предки проводили специальные обряды и читали заговоры.
Также день считался благоприятным для избавления от пьянства. В народе верили, что самый надежный способ исцелить больного от «зеленого змия» — добавить в спиртные напитки святую воду, сохраненную с Крещения.
* Приметы.
Гром в этот день сулит урожайный год.
Корова плохо доится — к непогоде и холодам.
Если куры громко кудахчут — быть ссоре в семье.
Если корова отказывается от воды — будет дождь.
Какие исторические события произошли 27 марта.
* 1111 год — русское войско во главе с Владимиром Мономахом разбило половцев на реке Сальнице.
* 1990 год — в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса.
Дни рождения и юбилеи 27 марта.
* В 1196 году родился Святослав Всеволодович — великий князь владимирский.
* В 1894 году родился Лев Зильбер — советский микробиолог, вирусолог, иммунолог, эпидемиолог, онколог, создатель советской школы медицинской вирусологии.
Кто отмечает дни рождения.
* 76 лет исполняется Тони Бэнксу — английскому рок-музыканту, автору песен, клавишнику группы Genesis.