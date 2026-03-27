Календарь на 27 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

У этого напитка богатая история. Слово «виски» происходит от гэльского uisge beatha — ~ «вода жизни»~. Так шотландские монахи в XV веке назвали дистиллят, который они получали из ячменя. По легенде, технология перегонки была заимствована у европейских алхимиков, но именно на Британских островах напиток обрел свой характер. В Шотландии виски делают из ячменя и сушат солод над торфяным дымом — это придает напитку знаменитый привкус. В Ирландии виски перегоняют трижды, делая его более мягким. Позже традицию подхватили в Америке и Японии, где появились свои школы приготовления напитка. В Международный день виски ценители проводят дегустации, посещают виски-бары и мастер-классы, а производители устраивают специальные мероприятия.