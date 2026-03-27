Врач ответила, нужно ли есть мясо каждый день

Отказываться от мяса полностью не следует, однако, и употреблять слишком много мясных продуктов ежедневно не рекомендуется, об этом заявила в разговоре с aif.ru врач-диетолог Наталья Денисова.
— Не рекомендуется есть мясо каждый день и по 200−300 граммов — это очень много. Употребление два раза в неделю по 100−150 граммов мяса не только не принесет вреда, но и будет полезно для того, чтобы поддерживать хорошее состояние мышечной и костной системы, обеспечить организм аминокислотами, витамином В12 и железом, — сказала диетолог.
Медик добавила, что самые полезные блюда получаются из отварного или тушеного мяса, также хороший вариант — мясо, запеченное в духовке, но без коричневых корочек.
Как рассказала газета «Известия», ученые выяснили, что связь между вегетарианским рационом и долголетием может зависеть не столько от типа питания, сколько от возраста и физического состояния человека. Согласно исследования, люди старше 80 лет, полностью отказавшиеся от мяса, реже становились долгожителями — однако эффект наблюдался только среди пожилых с недостаточной массой тела.