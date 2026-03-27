Педагог дал советы по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

Педагог Петрушин посоветовал использовать онлайн-тесты для подготовки к ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к экзаменам — долгий процесс, который должен начинаться за год до выпускного класса. При этом, школьник может подготовиться без дополнительных занятий с репетитором, таким мнением в разговоре с «РИАМО» поделился педагог по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

— Начинать подготовку нужно уже с 10 класса. Самостоятельно подготовиться можно, если активно пользоваться онлайн-сервисами по подготовке к экзаменам и методично решать контрольно-измерительные материалы, — отметил специалист.

По его словам, таким образом удастся сдать экзамен базового уровня, для более глубокого изучения предмета могут понадобиться дополнительные уроки.

«Москва 24» сообщила, что в Московской электронной школе открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к ЕГЭ. Теперь ученики 10−11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу «Яндекс учебник» и воспользоваться «Репетитором AI» по математике и информатике.