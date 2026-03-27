Оформить социальные пенсии стало проще. Как получить выплаты и кому сделают прибавку с 1 апреля

— Из общего правила есть исключения. Речь идёт о случаях, когда социальную пенсию назначают без подачи заявления. Например, одно из исключений — это ситуация, когда по достижении определённого возраста социальная пенсия по старости устанавливается из-за прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности. В этом случае социальная пенсия устанавливается без заявления и бессрочно. Достаточно того, чтобы мужчина достиг 70 лет (69 лет в 2026—2027 годах), а женщина 65 лет (64 лет в 2026—2027 годах). Также беззаявительно назначается пенсия по потере кормильца детям до 18 лет. И это далеко не полный перечень исключений, — рассказала юрист Елена Кузнецова.