Не только сахар: врач назвал неожиданные причины развития диабета

Принято считать, что основная причина развития диабета — чрезмерное употребление сладкой пищи. На самом же деле, в зоне риска также пациенты с повышенным уровнем стресса, об этом заявила в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Мария Чайковская.
— Диабет выглядит не просто как проблема питания, его подпитывает не один продукт, а весь современный уклад жизни: хронический стресс, отсутствие нормального сна и нарушение циркадного ритма, — считает специалист.
По словам доктора, среди факторов риска также недостаток физической активности и избыточный вес, особенно в районе живота.
Ранее KP.RU сообщил, что сахарный диабет — это целая группа заболеваний, которые объединяет повышение уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за дефектов производства или действия инсулина.
Сахарный диабет приводит к повреждениям и проблемам в работе разных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и сосудов.