Сомнолог объяснила, почему алкоголь не поможет уснуть

Попытки заснуть с помощью алкоголя — не самая лучшая идея, так как даже небольшая доза спиртного ухудшит качество сна. Об этом в беседе с изданием «РИАМО» сообщила сомнолог Ирина Фролова.
— Никакого алкоголя перед сном. Даже небольшой бокал вина ломает структуру сна, делает его поверхностным, — отметила медик.
Чтобы наладить сон, доктор посоветовала приобрести анатомические матрас и подушку, а также отказаться от физической активности, еды и гаджетов за несколько часов до засыпания.
360.ru отметил, что спиртное, несомненно, расслабляет, однако ночью человек будет просыпаться, поскольку организм начнет перерабатывать алкоголь. Происходит целый ряд внутренних процессов, в том числе накопление ацетальдегидов и других продуктов метаболизма алкоголя.