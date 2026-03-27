Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгения Кузнецова дисквалифицировали на один матч плей-офф КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» пропустит третий матч серии первого раунда против «Автомобилиста».

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Игрок пропустит третью игру серии первого раунда против екатеринбургского «Автомобилиста», которая пройдет 27 марта в Уфе. По итогам двух игр счет в противостоянии до четырех побед равный — 1−1.

«На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего “Салавата Юлаева” Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Кузнецову 33 года, он перешел в «Салават Юлаев» по ходу завершившегося регулярного чемпионата, с начала сезона игрока выступал за магнитогорский «Металлург». В составе уфимской команды нападающий провел 21 матч, в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за «Каролину». В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше