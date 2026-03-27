Евгения Кузнецова дисквалифицировали на один матч плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Игрок пропустит третью игру серии первого раунда против екатеринбургского «Автомобилиста», которая пройдет 27 марта в Уфе. По итогам двух игр счет в противостоянии до четырех побед равный — 1−1.
«На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего “Салавата Юлаева” Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Кузнецову 33 года, он перешел в «Салават Юлаев» по ходу завершившегося регулярного чемпионата, с начала сезона игрока выступал за магнитогорский «Металлург». В составе уфимской команды нападающий провел 21 матч, в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.
Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за «Каролину». В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).