Футболисты сборной Италии вышли в финал плей-офф квалификации на ЧМ-2026

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира. В отборе на мировое первенство в России итальянцы в стыковых играх проиграли шведам (0:1, 0:0), тогда формат подразумевал двухматчевое противостояние с одним соперником. В квалификации на турнир в Катаре сборная Италии в полуфинале стыкового раунда проиграла команде Северной Македонии (0:1).