Футболисты сборной Италии вышли в финал плей-офф квалификации на ЧМ-2026

В полуфинале итальянцы оказались сильнее команды Северной Ирландии.

РИМ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 2:0 обыграла команду Северной Ирландии в полуфинальном матче стыкового раунда за право выхода на чемпионат мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в итальянском Бергамо.

Голы забили Сандро Тонали (56-я минута) и Мойзе Кин (80).

В решающем матче плей-офф сборной Италии предстоит сыграть на выезде против победителя матча Уэльс — Босния и Герцеговина. Финал пройдет 31 марта.

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира. В отборе на мировое первенство в России итальянцы в стыковых играх проиграли шведам (0:1, 0:0), тогда формат подразумевал двухматчевое противостояние с одним соперником. В квалификации на турнир в Катаре сборная Италии в полуфинале стыкового раунда проиграла команде Северной Македонии (0:1).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые в истории примут участие 48 команд.

