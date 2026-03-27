В театре армии состоится премьера спектакля «Предложение» с Авериным и Домогаровым

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля «Предложение» народного артиста России Александра Лазарева состоится 27 марта на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии. Главные роли исполнят Максим Аверин, Александр Домогаров и Ольга Богданова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Одной из особенностей постановки станет масштабное сценическое оформление: настоящий поезд выедет прямо на сцену, сложные декорации и объемная хрустальная люстра добавят спектаклю эксклюзивности. Постановка задействует весь технический потенциал Большой сцены театра.
О постановке.
Спектакль поставлен по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» в авторской инсценировке Лазарева. В центре сюжета — история миллионерши, возвращающейся в родной город, чтобы отомстить за прошлые обиды. Однако режиссер предлагает более широкое философское прочтение, поднимая темы выбора, вины, раскаяния и прощения.
«Это не повесть, не рассказ — это притча. Я бы даже сказал, что это больше, чем пьеса, потому что она выходит за рамки конкретной истории и становится размышлением о человеке, о выборе, о раскаянии и прощении. Это темы космического масштаба, которые будут волновать людей всегда, пока существует человечество. Мы уже затрагивали подобные вопросы в других постановках, но здесь они приобретают особую глубину», — подчеркнул Лазарев, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, финал спектакля остается открытым, позволяя зрителю самостоятельно осмыслить происходящее.
В спектакле задействован масштабный актерский состав: более 70 человек, включая артистов, музыкантов и массовые сцены. «Помимо трех главных героев, основных персонажей очень много — порядка 12, плюс горожане, плюс музыканты, плюс дети — в общем человек семьдесят», — отметил режиссер.
Над визуальной частью работала художник Ольга Никитина, свет оформил Евгений Виноградов, хореографию поставил балетмейстер Большого театра Михаил Колегов. Музыку написал композитор Николай Парфенюк.
О реакции.
Директор театра Милена Авимская отметила необычное режиссерское решение, которое меняет восприятие истории. «Я вдруг поняла, что спектакль в итоге оказывается совсем о другом человеке, героиня здесь выступает самой судьбой», — сказала она. По ее словам, постановка вызывает сильный эмоциональный отклик. «Я плакала, хотя знаю все от начала до конца — это и есть то, ради чего живет театр», — добавила Авимская.
На предпоказе по завершении спектакля зрители аплодировали, стоя, без перерыва — 10 минут. На сцене артисты по несколько раз выходили на поклон под крики «Браво!».
Премьера постановки приурочена к Международному дню театра, который отмечается ежегодно отмечается 27 марта.