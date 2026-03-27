Муфтияты Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

Планируется обмен опытом в религиозной, просветительской, воспитательной и благотворительной деятельности, сообщили в Духовном управлении мусульман.

НАЛЬЧИК, 27 марта. /ТАСС/. Муфтияты Кабардино-Балкарии (КБР) и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает обмен в религиозном и просветительском плане, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) КБР.

«В Соборной мечети города Нальчика муфтий КБР Хазраталий Дзасежев и муфтий Абхазии Тимур Дзыба подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется обмен опытом в религиозной, просветительской, воспитательной и благотворительной деятельности, направленной на консолидацию исламского и гражданского общества в решении актуальных социальных задач», — сказали в ДУМ.

Отмечается, что священнослужители будут проводить общие проповеди, лекции, семинары и круглые столы в мечетях, учебных заведениях, а также совместные образовательные и духовно-воспитательные лагеря для молодежи.

Предполагается и реализация совместных проектов в сфере воспитания молодежи, поддержка издательской и медийной деятельности, включая совместное создание информационных материалов, книг, брошюр, видеоконтента.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
