Муфтияты Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

НАЛЬЧИК, 27 марта. /ТАСС/. Муфтияты Кабардино-Балкарии (КБР) и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает обмен в религиозном и просветительском плане, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) КБР.
«В Соборной мечети города Нальчика муфтий КБР Хазраталий Дзасежев и муфтий Абхазии Тимур Дзыба подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется обмен опытом в религиозной, просветительской, воспитательной и благотворительной деятельности, направленной на консолидацию исламского и гражданского общества в решении актуальных социальных задач», — сказали в ДУМ.
Отмечается, что священнослужители будут проводить общие проповеди, лекции, семинары и круглые столы в мечетях, учебных заведениях, а также совместные образовательные и духовно-воспитательные лагеря для молодежи.
Предполагается и реализация совместных проектов в сфере воспитания молодежи, поддержка издательской и медийной деятельности, включая совместное создание информационных материалов, книг, брошюр, видеоконтента.