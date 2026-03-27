Сборная Украины проиграла шведам и не смогла отобраться на ЧМ по футболу

МАДРИД, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Украины со счетом 1:3 потерпела поражение от команды Швеции в полуфинальном матче стыкового раунда за право выхода на чемпионат мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в испанской Валенсии.
В составе победителей тремя забитыми мячами отметился Виктор Дьёкереш (6, 51, 73-я минуты). Последний гол он забил с пенальти. У проигравших чужие ворота смог поразить Матвей Пономаренко (90+1).
В финале стыкового раунда сборная Швеции проведет домашний матч против команды Польши, которая в своем полуфинале оказалась сильнее албанцев (2:1). Решающая игра пройдет 31 марта.