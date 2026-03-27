Сафонов будет капитаном сборной России в матче с командой Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.
Игра пройдет 27 марта в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
«Возвращение туда, где все началось. Уже завтра снова увидим Матвея Сафонова на поле стадиона в родном Краснодаре, но уже как капитана сборной России», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал ТАСС, капитан сборной России сыграет в повязке, посвященной единству народов.