В Москве открылся фестиваль «Рахманиновские дни»

В первый вечер фестиваля выступили пианист Борис Березовский, виолончелист и дирижер Александр Рудин и Российский национальный оркестр (РНО). В программе концерта были представлены третий фортепианный концерт Рахманинова и сочинения Метнера, что позволило сопоставить творчество двух композиторов, связанных дружбой и общей художественной традицией, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.