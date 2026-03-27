В Москве открылся фестиваль «Рахманиновские дни»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фестиваль «Рахманиновские дни» открылся в Московской филармонии концертом в Зале Чайковского, где прозвучали произведения Сергея Рахманинова и Николая Метнера.
В первый вечер фестиваля выступили пианист Борис Березовский, виолончелист и дирижер Александр Рудин и Российский национальный оркестр (РНО). В программе концерта были представлены третий фортепианный концерт Рахманинова и сочинения Метнера, что позволило сопоставить творчество двух композиторов, связанных дружбой и общей художественной традицией, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.
Фестиваль проходит с 26 марта по 10 апреля и приурочен ко дню рождения Рахманинова, которое празднуется 1 апреля. В течение двух недель на площадках филармонии прозвучат ключевые произведения композитора, отражающие разные этапы его творческого пути.