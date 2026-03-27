В ГД предложили сделать классное руководство отдельной должностью

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Классное руководство в российских школах должно стать отдельной должностью. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).
«На пленарном заседании Государственной думы выступила с инициативой сделать классное руководство отдельной должностью с четким функционалом, отдельной ставкой и законодательно закрепленными обязанностями», — сказала депутат.
Скрозникова подчеркнула, что воспитание учеников является отдельной сферой деятельности «со своей логикой, инструментарием и ответственностью». Однако российские учителя, по словам парламентария, вынуждены совмещать две абсолютно разные работы, что приводит к выгоранию.
«Прецедент уже есть: в 2021 году в школах появилась должность советника директора по воспитанию — важное признание того, что воспитательная функция требует отдельного специалиста. Теперь нужно распространить этот принцип на всю систему. Ведь когда каждый занимается своим делом — выигрывают и учителя, и дети», — отметила она.